Freundliche Grüsse: Teil von etwas Grösserem werden

Publiziert am 16.05.2025

Die Schweizer Paraplegiker-Gruppe (SPG) hat eine neue Arbeitgeberkampagne lanciert, die von der Agentur Freundliche Grüsse konzipiert wurde. Die crossmediale Kampagne zielt darauf ab, die Bekanntheit der SPG als Arbeitgeberin zu steigern, das Image zu festigen sowie neue Mitarbeitende zu gewinnen und bestehende zu binden.

Die SPG unterstützt Menschen mit Querschnittlähmung ein Leben lang mit ihrem Leistungsnetz. Die Organisation beschäftigt über 2000 Spezialistinnen und Spezialisten aus mehr als 100 Disziplinen. Die Kampagne ist in drei Phasen aufgeteilt: Awareness, Consideration und Conversion, wie es in einer Mitteilung heisst.

In der Awareness-Phase wird die SPG als attraktive Arbeitgeberin mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten präsentiert. Der Headline-Duktus «Werde Teil von etwas Grösserem» wird dabei berufsspezifisch erweitert, beispielsweise mit «Werde Pflegefachperson bei uns». Die Ausspielung erfolgt auf verschiedenen Kanälen, darunter DOOH, OOH, Railposter, Social Media und YouTube.

In der Consideration-Phase werden konkrete Berufsprofile gezeigt, während in längeren Videos Mitarbeitende authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben. In der abschliessenden Conversion-Phase stehen konkrete Stellenausschreibungen im Vordergrund.

Menschen, die bei der SPG arbeiten, stehen im Mittelpunkt aller Werbemittel und Content-Formate der Kampagne. Sie zeigen, wo sie Pionierarbeit leisten, was sie antreibt und wie ihre Arbeit Wirkung zeigt. (pd/cbe)