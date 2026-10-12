TBWA\Zürich: Gepolsterte Welten gegen Osteoporose

Publiziert am 12.10.2026

Wer an Osteoporose erkrankt ist, läuft jederzeit Gefahr, sich schon beim kleinsten Sturz oder Malheur einen Knochenbruch zuzuziehen: Die rheumatische Erkrankung sorgt dafür, dass Knochen an Dichte verlieren und porös werden. Um dem entgegenzuwirken, hat die Rheumaliga Schweiz einen Osteoporose-Risiko-Check entwickelt. Das digitale Tool soll Menschen über 50 Jahren helfen, ihre Knochengesundheit besser einzuschätzen und entsprechend damit umzugehen.

Um das Wissens-Tool zu bewerben, hat TBWA\Zürich eine Kampagne mit drei Sujets umgesetzt, die wattierte, eingepackte und ausgepolsterte Alltagswelten zeigen. Sie überspitzen eine einfache Erkenntnis: Keine Umgebung lässt sich so sicher gestalten, dass sie spröde Knochen zuverlässig vor Brüchen schützt. «Wir können die Welt nicht in Luftpolsterfolie oder Watte packen», sagt Annette Stolz, Geschäftsleiterin der Rheumaliga Schweiz, dazu im Interview mit persoenlich.com. «Risiken gehören zum Leben. Umso wichtiger ist es, die Risiken für die eigene Knochengesundheit zu kennen und angemessen damit umzugehen.»

Die Sujets sind komplett bei TBWA\Zürich inhouse und mithilfe von KI entstanden – sowohl als Stills für Out-of-Home-Werbung, Inserate und weitere Printprodukte wie auch im Bewegtbild für den digitalen Aussenwerbe- und Online-Einsatz. (pd/cbe)