28.07.2026

Tourismus

Thailand wirbt in Regenzeit um Europäer

Mit der Kampagne «Blooming and Bright Amazing Thailand» preist die thailändische Tourismusbehörde die Regenzeit als mildere Alternative zum hitzegeplagten Europa an. Gleichzeitig exportiert Thailand deutlich mehr Klimaanlagen nach Europa.
Tourismus: Thailand wirbt in Regenzeit um Europäer
So wirbt Thailand um Touristen für die Regenzeit. (Bild: TAT)
Publiziert am 28.07.2026

Die TAT stellte die Kampagne Anfanf Juli vor und positioniert die sonst als Nebensaison geltende Regenzeit als «grüne Jahreszeit» mit üppiger Vegetation, volleren Wasserfällen und weniger Touristen. TAT-Chefin Thapanee Kiatphaibool wirbt laut Mitteilung für einen ruhigeren Reiserhythmus in dieser Zeit. Die TAT-Büros in London, Paris, Frankfurt, Prag, Stockholm, Moskau und Rom arbeiten dazu mit Airlines, Hotels und Reiseveranstaltern zusammen.

Wie SRF berichtet, äussert sich die Tourismus- und Nachhaltigkeitsexpertin Kannapa Pongponrat Chieochan von der Thammasat-Universität in Bangkok skeptisch gegenüber der Strategie: Hitzewellen seien ein Gesundheitsproblem für alle Menschen und sollten nicht zu Werbezwecken instrumentalisiert werden. Zudem lägen die Temperaturen in Thailand auch während der Regenzeit meist über dreissig Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit – die versprochene Abkühlung finde vor allem in klimatisierten Innenräumen statt, was den eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen des Landes widerspreche. Konkrete Erfolgszahlen zur Kampagne kann die Tourismusbehörde laut SRF bislang nicht vorweisen.

Wie Bloomberg unter Berufung auf Daten des thailändischen Handelsministeriums schreibt, profitiert Thailand von der europäischen Hitze auch als Exporteur: Die Ausfuhren von Klimaanlagen nach Europa – 2025 mit 18 Prozent zweitgrösster Absatzmarkt nach den USA – stiegen im Mai um 41,3 Prozent auf über 130 Millionen Dollar, in den ersten fünf Monaten um 16,5 Prozent auf 696,8 Millionen Dollar. Auch die Produktion legte im Mai um zwanzig Prozent zu, während die gesamte Industrieproduktion rückläufig war. (nil)


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