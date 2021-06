Die im letzten Winter von MRB für die Ferienregion Engelberg-Titlis lancierte Kampagnen-Plattform «This is it» geht diese Tage in die heisse Phase und wird mit sommerlichen Sujets weitergeführt.

Wieder stehen die besonderen «This is it»-Momente im Fokus, denn Engelberg ist nicht nur im Winter «the place to be», sondern lockt auch im Sommer mit alpinen Hochgefühlen bis hoch hinauf zum Titlis-Gipfel auf 3020 Meter über Meer, wie es in einer Mitteilung heisst.



Verantwortlich bei Engelberg-Titlis Tourismus: Andres Lietha (Direktor), André Wolfensberger (Head of Marketing Communication); verantwortlich bei Bergbahnen Engelberg – Trübsee – Titlis: Urs Egli (Leiter Marketing); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Cyrill Wirz, Frederick Rossmann (Kreation), Patrick Rohner und Dave Guntern (Bildbearbeitung), Silvan Metzger und Bettina Righetto (Beratung); Phil &Jones (Bewegtbild), Oskar Enander (Fotografie). (pd/cbe)