Publiziert am 29.06.2026

Erdmannpeisker hatte den Pitch für die nationale Imagekampagne von Aldi Suisse im vergangenen November gewonnen (persoenlich.com berichtete). Mit der Grill-Kampagne realisiert die Agentur nun laut eigenen Angaben die erste Phase dieses Auftrags.

Die Sujets zeigen Personen beim Grillieren, kombiniert mit Preisangaben zu einzelnen Grillprodukten wie Fleisch, Saucen oder Beilagen.

Die Kampagne sei laut Erdmannpeisker in einem unmittelbaren Filmstil gehalten und werde durch Motion-Design-Elemente ergänzt. Neben den Plakatmotiven gehören Social-Media-Reels zu einzelnen Grillprodukten zur Kampagne.

Die Kampagne läuft gemäss Mitteilung schweizweit online, auf Connected TV, in den sozialen Medien sowie auf Plakaten am Point of Sale. Angaben zu den Verantwortlichen auf Auftraggeber- und Agenturseite liegen nicht vor. (pd/nil)