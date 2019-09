Rod: Tiffany Lüthi neu in der Geschäftsleitung

Tiffany Lüthi ist seit 2015 bei Rod Kommunikation tätig und betreute seither als Beraterin Kunden wie SwissSign, Migros Bank oder Sinalco in komplexen Kommunikationsaufgaben. Mit der Beförderung als Leiterin der Beratung wird Tiffany in die Geschäftsleitung der Agentur an der Bürglistrasse in Zürich berufen, teilt die Agentur mit.

«Tiffany ist ein absolutes Ausnahmetalent und hat eine Blitzkarriere hingelegt, wir sind sehr stolz darauf, sie in unserem Team zu haben», wird Rod-Geschäftsführer Pablo Koerfer, in der Mitteilung zitiert. Lüthi absolvierte eine Ausbildung als Kommunikationsplanerin HF und den Studiengang Strategische Planung an der Ad School. (pd/wid)