Swisslos Interkantonale Landeslotterie erweitert Spielklassiker wie Jass, Bingo und Clix um Big21. Kargo hat in enger Zusammenarbeit mit Swisslos die Lancierungskampagne konzipiert, kreiert und produziert, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Big21 sei für die, die das Glück in die eigenen Hände nehmen. Denn neben Glück werde hier eben auch Fingerfertigkeit, Geschick und ein bisschen Köpfchen vorausgesetzt, heisst es. Das neue Onlinegame habe das Potenzial auch eine bisher nicht erschlossene Zielgruppe anzusprechen: Jene, die nicht nur auf den Zufall vertrauen, sondern den Verlauf ihres Glücks mit Cleverness und jedem Klick in die richtigen Bahnen leiten.

Für die Lancierung von Big21 setzten Swisslos und Kargo auf eine breite Kampagne im digitalen Raum in der Deutschschweiz. Im Zentrum stehen dabei zwei Charaktere, die mit «tiktok-esken» Pep-Talks der Zielgruppe nicht nur ein Lachen entlocken, sondern auch ihre Tipps und Tricks und manchmal tiefgründige Lebensweisheiten teilen. Insgesamt wurden 13 verschiedene Spots und diverse statische Adaptionen für die verschiedensten Plattformen und Funnelstufen realisiert. Egal, ob über Social Media, Programmatic Display & Video Ads oder im Online-TV: die beiden Protagonisten werden überall zu sehen sein und die Community dazu auffordern, mit jedem Klick ihr Geschick unter Beweis zu stellen. (pd/wid)