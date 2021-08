Xeit: TikTok-Star zum Cenovisser gemacht

Seit April 2021 ist die Schweizer Gewürzpaste mit einem TikTok-Kanal live und damit offiziell im GenZ-Marketing angekommen. So sollen explizit Jugendliche und junge Erwachsene für Cenovis begeistert und damit neue Kundinnen und Kunden dieser Zielgruppe gewonnen werden. Strippenzieherin ist die Agentur Xeit, die Cenovis seit 2019 als Lead-Agentur begleitet, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Spass, Unterhaltung und Inspiration

Bis vor einigen Jahren machte Cenovis ausschliesslich mit Plakatwerbung auf sich aufmerksam. «Online Marketing ist erst ein Thema, seit Xeit federführend ist», so die Mitteilung. Der neuetablierte TikTok-Auftritt bietet Fun und Unterhaltung und ist daneben auch als Inspirationsplattform für junge Hobbyköchinnen und -köche sowie für Food Lovers zu verstehen.

Auf unterhaltsame Art und Weise wird das Produkt «Cenovis» in Szene gesetzt: So sind kurze Rezeptvideos, lustige Challenges und Empfehlungen von Schweizer Creators zu finden, die dazu anregen, die Gewürzpaste als entscheidende Zutat in der Küche oder auch mal auf etwas andere Weise ins Leben zu integrieren. Der Content kommt an: In den ersten fünf Monaten konnten damit bereits über 1,6 Mio Views und 200’000 Likes generiert werden.

Rund um die Launch-Kampagne produziert auch der Influencer Thispronto ein Cenovis-Video. Der 21-Jährige schaffte es mit seinen Kochvideos, zum erfolgreichsten Schweizer TikTok Creator zu werden. Seine Spezialität: Er benutzt als Unterlage bei der Zubereitung seiner Gerichte ein funktionierendes Tablet. Das Video erzielte innerhalb der ersten vier Tagen 1,5 Mio organische (nicht bezahlte) Views.

Ein geheimnisvoller Auftrag für die Creator

Xeit begleitet die Launch-Aktivitäten mit der Schaltung von TikTok-Ads, in denen auch die Creators ihren Auftritt haben. Die Creators erhalten eine geheimnisvolle Einladung zu einem gemeinsamen Call. Auftrag? Noch unbekannt. Teil 2 befindet sich auf dem Cenovis-Kanal und löst den Grund für das geheimnisvolle Treffen auf. Die Mission ist klar. (pd/lol)