Tilsiter wird seit 130 Jahren in Familien-Käsereien hergestellt. Um die Traditionsmarke in aller Munde zu bringen, lancierte Tilsiter Switzerland anfangs 2023 eine auffällige neue Kampagne, konzipiert von Ruf Lanz: die Tilsiter-Weisheiten.

Diese nehmen den alten Schweizer Brauch der gereimten Bauernweisheiten auf und übersetzen sie pointiert in die heutige Zeit. Mit frechen Anspielungen auf aktuelle Trends, Themen und Ereignisse.Ruf Lanz hat bisher über 50 Sujets entwickelt. Vom Megathema KI («Künstliche Intelligenz kann’s nicht begreifen; ein Tilsiter ist Handarbeit und muss erst reifen») bis zu den Informationslecks in Bern («Tilsiter hat weniger Löcher als das Bundeshaus und bringt trotzdem täglich Delikates raus»).Die jüngste Plakatwelle dauert vom 8. bis 21. Januar 2024 und sorgt mit fünf neuen Motiven in den Formaten F12 und F200 für Schmunzler.Verantwortlich bei SO Tilsiter Switzerland: Sibylle Marti (Präsidentin & Strategisches Marketing), Urs Hänni (Geschäftsführer), Willi Oberhänsli (Marketingverantwortlicher); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Gian Marco Juon (Beratungsleitung), Marc Engeli (Beratungsassistenz); verantwortlich bei PMC Prezzi Media: Ella Erogul, Sandro Prezzi. (pd/nil)