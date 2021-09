Zimmermann Communications: Tiny Offices an spektakulären Orten

Wer nach all den Monaten im Homeoffice und dem immer gleichen Ausblick aus dem Fenster nach Abwechslung sucht, wird in einer neuen Kampagne von Lowa und Gore-Tex fündig. Die beiden Outdoor-Brands laden an drei spektakulären Orten der Schweiz, Deutschlands und Österreichs ins #TinyOffice – fernab der Stadt, inmitten teils atemberaubender Naturlandschaften.

In der von Zimmermann Communications konzipierten und umgesetzten Kampagne gibt es die drei «Tiny Offices» für kurze Zeit zu gewinnen. Von hier aus gehts vom After Work direkt zum Gipfelstürmen, Waldbaden oder Trail-Running.



Jedes zu gewinnende #TinyOffice wurde laut einer Mitteilung der Agentur sorgfältig ausgelesen und ist mit allem ausgestattet, was es für die Arbeit abseits vom Alltag braucht. Schnelles Internet, feiner Kaffee und Office-Essentials inklusive. Aber nicht nur das: Die Gewinner werden mit wasserdichtem und atmungsaktivem Lowa/Gore-Tex-Gear ausgerüstet. Zum einen für den Weg ins Office, zum anderen für die Zeit «Out of Office», wenn die Umgebung der #TinyOffices erkundet werden will. Und die hat es in sich, wie es weiter heisst.

Das Tiny Office Aletsch, bekannt als Cube Aletsch, ist eine Cabin auf 2869 Metern über Meer inmitten der Berglandschaft des Unesco-Welterbes Jungfrau-Aletsch. Das Arbeiten mit Blick auf den Grossen Aletschgletscher ist einzigartig. Zoom-Calls aus dem Jacuzzi mit Blick auf Gletscher und Bergwelt sind hier ebenfalls möglich. Und bei Nacht, fernab von Städten und anderen Lichtquellen, leuchten die Sterne hier oben besonders klar.



Im Cabinski in Montafon, Österreich, arbeitet man in einer minimalistischen, komfortablen und smarten Cabin mit Blick auf Wiesen, Wälder und grüne Bergspitzen. Sobald es Richtung Feierabend geht, heisst es raus aus der Cabin und rein ins Abenteuer.



Das Tiny Office in Deutschland liegt in einem Zauberwald. Die Baumhäuser im Norden Deutschlands, nur eine kleine Wanderung von der Nordsee entfernt, sind gross genug für Luxus und klein genug für Individualität. Optimal also für einen Schreibtisch mitten in der Natur.



Für die Kampagne, welche in der DACH-Region zum Einsatz kommt, wurde pro Land mit je einem Influencer / Brand Ambassador gearbeitet. Kathrin Heckmann @fraeulein.draussen für Deutschland, Roman Rohrmoser @rohrmoserroman für Österreich und in der Schweiz mit Joni Hedinger @jonihedinger.

Basis der Kampagne ist ein Hauptfilm, der die Promotion als Ganzes bewirbt. Drei Einzelfilme fungieren als Verstärker für die einzelnen Märkte. Die drei Influencer haben pro Location umfangreichen, eigenen Content produziert, welchen sie zusammen mit dem Hauptfilm bei ihren Zielgruppen ausspielen. Beworben wird die Aktion online und über die Social-Media-Kanäle der Influencer sowie über die diversen Kanäle von Lowa und Gore-Tex. Handelspartner wie Intersport, Zuberbühler, das Schuhhaus Walder oder Schöffel unterstützen die Kampagne am POS. Alle Werbemassnahmen führen auf die Landingpages der drei Länder.

Verantwortlich bei Lowa Sportschuhe: Matthias Wanner (CSO), Michael Frank (Head of Marketing), Anke Stärk (Marketing & PR), Romina Neumaier (Marketing-Coordinator), Angelika Schwindl (Marketing-Coordinator); verantwortlich bei W. L. Gore & Associates: Daniel Strukamp (Retail Marketing Gore-Tex Footwear), Fabian Grünwald (EU Digital Marketing & Social Media Management); verantwortlich bei Zimmermann Communications: Christoff Strukamp (Creative Direction), Lara Cavelti (Beratung), Ramon Alder (Art Direction), Rolf Zimmermann (Gesamtverantwortung); Produktion: Markenfilm, Michael Gloor (Head of production), Stefan Künzler (Producer), Lukas Wälli (Regisseur), Christopher Graage (Digital producer). (pd/cbe)