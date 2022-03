Mit der aktuellen Überarbeitung des «Tiptopf» verleiht der Schulverlag Plus dem beliebtesten Schweizer Kochbuch neue Frische und Finesse. Das Grundrezept bleibt bestehen: Der «Tiptopf» soll mit gelingsicheren Basisrezepten die Freude am Kochen wecken und als verlässliches Nachschlagewerk seinen Platz in den Schweizer Küchen behalten. Deshalb richten sie im Frühling 2023 den 1986 erstmals erschienen Kochbuchklassiker nochmals neu an.

Während den letzten Monaten wurde in den sozialen Medien kontinuierlich eine Community aufgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst. Jetzt startet auf den unterschiedlichsten Kanälen die Kampagne, welche auf die neue Wettbewerbsseite deintiptopf.ch führt (siehe Bilder oben). Unter dem Motto «Fans zu Werber machen» startet später die zweite Wettbewerbsphase. Aus den eingereichten Rezeptideen werden die Vorschläge der User für die Banner und Plakate verwendet. Für die Planung, Design und Realisation wurde die Agentur Admire beauftragt.

Pünktlich zur Lancierung des Buches wird mit der finalen Vermarktungsphase gestartet, um die Buchverkäufe anzukurbeln. Dabei setzt Admire auf die Power von Marketing-Automation und nutzt dabei die vielen gewonnen E-Mail-Adressen aus dem Kochwettbewerb, wie es weiter heisst.

Verantwortlich bei Schulverlag Plus: Alexander Hofstetter, Bettina Biedermann, Anita Stettler, Gabriela Hänggi; verantwortlich bei Admire: Oliver Hofer (Gesamtverantwortung), Vanessa Mazzei, Boris Aebi, Claudia Osman, Ivan Perera, Nina Repond, Kevin Freitag, Ben Thomann, Victor Zollikofer. (pd/cbe)