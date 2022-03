Todesfall: Tony Gulisano ist verstorben

Tony Gulisano ist am 25. März im Alter von 70 Jahren in New York gestorben, wie The One Club for Creativity bekanntgab.

Ein Vierteljahrhundert lang leitete Gulisano seit 1982 die Clio Awards. Nach vier Jahren als Berater bei London International Awards kam er schliesslich 2015 zu One Club, der grössten Werbeshow der USA. Dort war er bis zuletzt als Global Chief Growth Officer verantwortlich.

Guliano spielte eine wichtige Rolle bei der Auswahl der jährlichen Jurys für die One Show, die ADC Annual Awards und die One Asia Creative Awards und war massgeblich daran beteiligt, 21 weltweit führende Kreativschaffende für das letzte internationale Board of Directors des Clubs zu gewinnen, das letzte Woche bekannt gegeben wurde.

Darüber hinaus hat er laut Mitteilung massgeblich zur Lancierung des One-School-Programms beigetragen, das die Karrierechancen dunkelhäutiger Talente in der Werbeindustrie verbessern soll. Zudem hat er die monatlichen Videoreihe «A Creative Perspective» gestartet, in der die interessantesten und bekanntesten Kreativen der Branche zu Wort kommen.

One Club wird Gulisano bei der Preisverleihung der One Show 2022 am 20. Mai während der Creative Week in New York würdigen und im Sommer eine Veranstaltung für die Branche organsieren. (pd/mj)