Publiziert am 05.11.2024

Mit einer grossen Markenbekanntheit und einer über hundertjährigen Geschichte verfügt Tiger Balm, im Volksmund auch als Tigerbalsam bekannt, über eine starke Ausgangslage im Schweizer Markt. Die neue Kampagne baut auf diesen Werten auf und verbindet sie mit dem mythischen Symbol des Tigers. Das schreibt die Agentur Yellow in einer Medienmitteilung.

Bei der Entwicklung des Kommunikationskonzepts wurde die internationale Produkt-DNA gezielt auf die Anforderungen des Schweizer Marktes abgestimmt. Die verschiedenen Rezepturen des pflanzlichen Balsams werden nun mit einer neuen Bildsprache und spezifischen Botschaften präsentiert.Die Umsetzung der Kampagne erfolgt über verschiedene Kanäle: Am Point of Sale sind Thekenaufsteller, Bildschirme und Schaufensterdekorationen zu sehen. Parallel dazu läuft die Kommunikation in Fachmedien sowie auf digitalen und sozialen Plattformen. (pd/nil)