Ringier Advertising: Traum-Kampagne geht in die zweite Runde

Publiziert am 13.09.2024

Mit jedem Kauf von Bettwaren tragen Kundinnen und Kunden von Angela Bruderer seit Kurzem dazu bei, Träume zu erfüllen. Denn ein Teil der Einnahmen aus dem Bettwaren-Sortiment wandert in die «Traumkasse», mit der das Winterthurer Unternehmen ausgewählte Herzenswünsche wahr werden lässt. Mit dieser Kampagnenidee möchte Angela Bruderer einen Unterschied machen und ihr Bekenntnis zu sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit unterstreichen, heisst es in der Mitteilung.

«Wir möchten uns für die Gesellschaft engagieren, indem wir manche Träume wahr werden lassen», wird Ulrich Dreher, Geschäftsführer von Angela Bruderer, zitiert. Für die crossmediale Kampagne setzt die Onlinehändlerin auf Ringier Advertising und sein Brand Studio. So liefen etwa Konzeption und Design der Microsite eintraum.ch, Videoproduktionen und Branded Stories, Print- und Online-Werbemittel sowie die gesamte Mediaplanung über die Schweizer Vermarkterin. Ergänzt wird die Kampagne durch zahlreiche Massnahmen via Angela Bruderer, so etwa Newsletter, Social Media Ads, Platzierungen in zahlreichen Retail-Medien sowie Katalogen oder Direct Mailings.

Erste Träume konnten im Rahmen der Kampagne bereits erfüllt werden. Darunter eine Heissluftballonfahrt für eine fünfköpfige Familie über die Zentralschweiz sowie ein Helikopterflug auf die Blüemlisalp für eine in ihrer Mobilität eingeschränkten Frau und ihre Mutter. Diese und weitere erfüllte Träume sind unter anderem auf der Kampagnen-Microsite porträtiert.

«So lösen wir nicht nur positive Emotionen aus, sondern schaffen auch mehr Nähe», sagt Silvan Hafner, Marketingleiter bei Angela Bruderer. Die Traum-Kampagne läuft derzeit in der zweiten Welle und ist auch Out-of-Home zu sehen. (pd/wid)