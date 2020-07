Cash Cow Farmers

Die Tiere der Lewa Savanne erobern Zürich

Die neue Kampagne für das langjährige Zoo-Sponsoring der ZKB ist lanciert: Die Tiere entdecken die Stadt.

Erdmännchen tummeln sich in der Badi Mythenquai, eine Giraffe sonnt sich auf der Josefwiese und ein Nashorn flaniert am See: Die neue Kampagne für das langjährige Zoo-Sponsoring ist lanciert.