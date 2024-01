Auch im zweiten Teil der mehrstufigen Kampagne für den Libero-Tarifverbund dreht sich alles um das Thema Beziehung, schreibt die Agentur Kargo Kommunikation. Wer genug von One-Ride-Stands habe und sich lieber auf eine feste Beziehung einlassen möchte, sei hier genau richtig. Die neue Preisstruktur belohnt die Treue der Kundschaft: Wer ein Jahresabonnement abschliesst, erhält drei Monate geschenkt.

Die von Kargo konzipierte Kampagne basiert auf dem im Frühjahr 2023 erschienenen ersten Teil, der die Bekanntmachung der Mehrfahrtenkarten und die Multi-Tageskarten zum Ziel hatte.

Die Headlines sind in Zusammenarbeit mit dem Textatelier in Biel entstanden. Die dazugehörigen Bilder hat Fotograf Fabian Hug in der Stadt Bern geshootet.