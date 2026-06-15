Publiziert am 15.06.2026

Die Tarantino AG ist eine etablierte Adresse in Zürich für individuelle Treuhandlösungen und umfassende Beratung von Privat- und Geschäftskunden, schreibt Bodin.Consulting. Zu ihren Dienstleistungen gehören Firmengründungen, Steuerberatung, Steuererklärungen, Finanz- und Betriebsbuchhaltung, Saläradministration, Unternehmensberatung, Erbschaft, Nachlassplanung, Schenkungen, Nachfolgeregelungen und weitere treuhänderische Leistungen.



Dass Kommunikation von Treuhändern nicht nur aus den üblichen, oft austauschbaren Briefkastenflyern bestehen muss, zeigt die jüngste Kampagne von Bodin.consulting für die Tarantino AG: Dieser Tage sind in Zug zahlreiche Textplakate im Grossformat zu sehen, die charmant und selbstbewusst darauf aufmerksam machen, dass sich der Weg nach Zürich lohnen kann. Bodin.consulting hat bereits das Branding und die Website der Tarantino AG entwickelt.

Die Sujets spielen mit dem Doppelsinn des Stadtnamens und der Nähe der beiden Wirtschaftsstandorte: «Treuhand in Zürich. Ein kluger Zug.» verbindet Ortsnamen und Redewendung. «Der kleine Umweg nach Zürich zahlt sich in Zug aus» verspricht konkreten Nutzen. Und «Die wichtigste Nummer in Zug hat eine Zürcher Vorwahl: 043 499 00 29» setzt provokant auf den direkten Call-to-Action.

Neben den deutschsprachigen Motiven richtet sich die Kampagne mit englischsprachigen Sujets gezielt an internationale Unternehmen und Expats – etwa mit «Enjoy Zug. Leave fiduciary matters to Zurich.» Hier tritt die Tarantino AG konsequent unter dem Claim «Trust & Consulting» auf.

Gestalterisch setzt die Kampagne auf maximale Reduktion: schwarze Typografie auf weissem Grund, ohne Bilder, ohne Illustrationen. Die Texte fallen gerade durch ihre Schlichtheit im urbanen Plakatwald auf. (pd/nil)