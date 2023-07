Mit der Kampagne «47 ways to relax» aus dem Hause Fachwerk soll Bewusstsein für die Sommerangebote der Wellness-Therme Fortyseven geschaffen werden. Die Therme in Baden wird dabei mit passenden Bildern und Slogans in Szene gesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Nebst der Erarbeitung der Markenstrategie und Markenidentität ist Fachwerk Advertising auch für das Campaigning, die Mediastrategie und Mediabuying zuständig gewesen. Die neue Sommerkampagne erscheint in einem Mix aus digitalen und analogen Werbemitteln wie DOOH Screens, Radiospots, YouTube Ads und Social Media Ads. Der Fokus der Kampagne liegt auf den Visuals und Bewegtbildern, die Einblicke in die Welt der Wellness-Therme Fortyseven liefern sollen und dabei die Erholung im Sommer in den Vordergrund stellen, heisst es weiter.

«Im Hochsommer Leute dazu zu inspirieren, eine Wellness-Therme zu besuchen ist eine Herausforderung an sich», so Nektarios Thanasis, CEO und Partner der Agenturgruppe Fachwerk Kommunikation. «Mit dem einzigartigen Sommerangebot von Fortyseven in Kombination mit den eigens für die Wellness-Therme lancierten ‹47 ways to relax› lässt sich so jedoch eine attraktive und ansprechende Sommerkampagne umsetzen.»

Verantwortlich bei ThermalBaden AG: Nina Suma (Geschäftsführerin), Doris Muhr (Leiterin Marketing & Verkauf), Cindy Funk (Marketing-Verantwortliche), Caroline Lang (Social Media Managerin), Etienne Copiery (Digital Marketing Manager), Yasmin Nakbi (Praktikantin). Verantwortlich bei Fachwerk: Nektarios Thanasis (Strategie), Damian Wolfisberg (Leiter Fachwerk Advertising & Senior Berater), Tino Heuter (Creative Director), Livia Strässle (Beraterin), Dave Seiler (Graphic Designer). (pd/yk)