Die Berner Agentur Go Slow von Inhaber Rico Adamina hat ihre Womanpower ausgebaut und die Art Directorin Tugba Kirac ins Team geholt.





Seit der Gründung 2015 dabei war Adaminas Frau Stéphanie, die neben ihren Anstellungen als Beraterin auch zur Hälfte für Go Slow gearbeitet hat.

Nun wird sowohl die Kreation als auch die Beratung aufgestockt: Neben Rico Adamina ist fortan auch Kirac für die visuellen Lösungen zuständig, Stéphanie Adamina ist nun vollamtliche Beraterin und Strategin bei der Agentur, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der gelernte Bauzeichner Rico Adamina habe das grafische Handwerk relativ spät in einer Zweitlehre erlernt und in zwei Stationen als Agenturgrafiker professionalisiert, dafür umso schneller seinen Traum einer eigenen kleinen Agentur wahr gemacht, heisst es in der Mitteilung weiter.

Stéphanie Adamina war vor ihrer Zeit bei Go Slow über zehn Jahre als Account Manager und Client Service Director in diversen Agenturen tätig, zuletzt bei Numéro10 in Bern.

Tugba Kirac, Grafikerin und Absolventin der ADC-Kreativschule, kennt das Agenturleben ebenfalls «aus dem Effeff». Bevor ihr Weg sie zu Go Slow führte, war sie zwölf Jahre in diversen Agenturen in Zürich und Bern tätig, zuletzt als Art Director ebenfalls bei Numéro10 in Bern. (pd/maw)