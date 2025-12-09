Publiziert am 09.12.2025

Die Kampagne richtet sich an alle, die schon einmal versucht haben, eine Serie zu empfehlen – und dabei wichtige Wendungen verraten, Figuren verwechselt oder das Gegenüber mit Fachbegriffen verwirrt haben. Havas Schweiz hat laut eigenen Angaben «ein universelles Problem, das jeder kennt, in ein echtes Spielfeld verwandelt» und will «die Kunst des Pitchens mit Humor und Stil neu erfinden».

«Pitch like a Legend» soll Abhilfe gegen missglückte Empfehlungen schaffen und Abonnenten zu «echten Canal+-Botschaftern» machen. Die Tutorials sollen die richtigen Worte, die richtige Haltung und die perfekte Punchline liefern, um Programme präzise zu erzählen. Das Format ist als Content-Marketing-Initiative konzipiert: Statt klassischer Werbung setzt Canal+ auf humorvolle Tutorial-Videos, die unterhalten und gleichzeitig die eigenen Serien promoten.

Für die Umsetzung hat Havas Schweiz den Genfer Schauspieler und Kolumnisten Bruno Peki engagiert. Bekannt für seine Bühnenauftritte in der Schweiz und Frankreich, interpretiert er die ersten beiden Pitches auf witzige und prägnante Art. Canal+ steuert seinen «legendär frechen Ton» bei.

Die erste Episode taucht in die Welt von «Loups Garous 2» ein, einem Canal+-Inhalt, der mit einer zweiten Staffel zurückkehrt. Die Agentur bezeichnet das Konzept der Serie als «brillant», aber «fast unmöglich» zu pitchen – was sie zum perfekten Startpunkt für die Tutorial-Reihe mache.

Die Initiative soll die Inhalte von Canal+ durch spontane und begeisterte Mundpropaganda bekannter machen. (pd/cbe)