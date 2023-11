Emil Frey Basel und Emil Frey Münchenstein sind jetzt eine Familie mit 12 Marken, an zwei Standorten. Die Kreativbude Basel konzipierte und produzierte weitere elf TV-Spots für das Unternehmen, heisst es in einer Mitteilung. Das bewährte Konzept: Die Mitarbeitenden empfehlen sich gegenseitig und stärken so die Firmenkultur des Autohauses.

Die Spots werden auf Telebasel ausgestrahlt und für Social Media eingesetzt.



Verantwortlich bei der Kreativbude Basel: Thomas Rauch (Konzept und Regie), Roman Linder (Kamera), Florian Moritz (Licht und Kamerassistenz). (pd/wid)