Schweizer Illustrierte: TV-Spots mit Prominenten lanciert

Publiziert am 16.01.2025

In den von Stories umgesetzten TV-Spots sind Moderatorin Christa Rigozzi, Sänger Baschi und Schwingerkönig Kilian Wenger zu sehen. Die Kampagne zeigt die Prominenten in Nahaufnahmen, während sie mit Schlagzeilen aus ihrem Leben konfrontiert werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die TV-Spots werden auf den Sendern von SRF, CH Media und der Seven.One-Group ausgestrahlt. Begleitend dazu sind Kurzvideos und Hintergrundberichte auf Online- und Social-Media-Kanälen geplant.

Die 1911 gegründete Zeitschrift versteht sich als «Biografin der Schweiz» und berichtet über Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Sport, Kultur, Politik und Wirtschaft. Maximilian Börke, Head of Marketing Ringier Medien Schweiz, betont die Vielfalt, die durch die Auswahl der drei Protagonisten repräsentiert werde. (pd/cbe)