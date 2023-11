Die Werbekanzlei: U-Bahn-Szenen zum Kurz 1948-Jubiläum

Es sei eine Herausforderung gewesen, zu diesem Firmenjubiläum etwas zu schaffen, das die Menschen begeistert und die Marke Kurz 1948 mit ihren Werten transportiert, schreibt Die Werbekanzlei. Der Uhren- und Schmuckhändler feiert in diesem Jahr den 75. Geburtstag. Die Kampagne dazu verzichte auf Verkaufsförderung, sondern habe etwas Zeitloses geschaffen, das auch die neun Boutiquen-Standorte in der ganzen Schweiz miteinbeziehe, teilt die Agentur mit.

«Next Stop Kurz 1948» greift die Idee einer U-Bahn auf, mit der wir all die Momente symbolisieren wollen, die Menschen in allen möglichen Verkehrsmitteln auf der ganzen Welt erleben. Sei es die erste Liebe, die dort angesprochen wird, die Urlaubsreise mit der besten Freundin, der Ausflug mit dem Hund oder vielleicht sogar der Heiratsantrag. Wir wollen all die Facetten abbilden, die unser Leben so lebenswert machen.













Herausgekommen sei eine Mischung aus Streetart, Erlebnis und Kunst, schreibt Die Werbekanzlei. Über 6 Monate haben rund 50 Personen dieses Konzept kreiert, weiterentwickelt und fertiggestellt. In zwei Containern wurden Szenen wie in einer U-Bahn in New York oder anderswo auf der Welt nachgestellt.

Auf den Bildschirmen im Inneren wurde die neu produzierte Kampagne gezeigt und so die Produkte auf eine neue Art und Weise transportiert. Auf der Aussenseite wurden die Container mit Graffiti besprüht, die Kurz 1948 in einem neuen Licht erscheinen liessen und so schon von weitem ins Auge fielen und die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zogen.













Die U-Bahn stehe für alle positiven Gefühle und ersten Momente, schreibt Die Werbekanzlei: Sie verbinde, schaffe Erinnerungen, die uns ein Leben lang begleiten – wie die Produkte von Kurz 1948, nur in anderer, erweiterter Form.



Die U-Bahn stehe für alle positiven Gefühle und ersten Momente, schreibt Die Werbekanzlei: Sie verbinde, schaffe Erinnerungen, die uns ein Leben lang begleiten – wie die Produkte von Kurz 1948, nur in anderer, erweiterter Form.

Eine Roadshow führte von Zürich über Bern, Luzern, Emmen und Genf bis nach Lugano. Vor Ort konnten die Menschen Fotos von sich und ihren Freunden und Verwandten machen und damit an einem Wettbewerb teilnehmen, der nicht nur Interaktion mit der Marke schuf, sondern Kurz 1948 auch in den sozialen Medien auf eine neue Art präsentierte.