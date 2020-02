Creative Week 2020: Über das Potenzial der Kreativen

Können Kreative die Welt retten? Müssen die Artisten des verrückten Zirkus’ namens Kreativbranche die Führung übernehmen, den Weg in eine vielversprechende Zukunft zeigen? Unter dem Motto «The Creative take-over – Kreative an die Macht» findet vom 23. bis 27. März 2020 an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Creative Week statt.

Den Auftakt macht am Montag, 23. März im Kino Toni Sanjana Hattotuwa. Er beschäftigt sich seit knapp 20 Jahren mit den Zusammenhängen von Technologie, Friedensförderung, Kultur und Medien. 2006 gründete er Groundviews, Sri Lankas erste Plattform für Bürgerjournalismus, und seit über einem Jahrzehnt setzt er Theater, Kunst und Design ein, um unbequeme Wahrheiten auszusprechen, die Natur der Gewalt offenzulegen und das Erscheinungsbild heutiger Demokratien zu hinterfragen. An der Creative Week spricht er über «Verborgene Muster: Hinterfragen der Architektur der sozialen Medien».

Über das kreative Potential von Facebook und Instagram

An den weiteren mit renommierten Namen besetzten Referaten und Workshops spricht unter anderen die Pussy Riot-Aktivistin und Performancekünstlerin Masha Alyokhina mit Regisseur und Dokumentarfilmer Hermann Vaske über «Die Förderer und Mörder der Kreativität».

Zur Mitte der Woche geben Will Rolls und Christian Forster Insights über das kreative Potential von Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp. Im Anschluss lotet die Fotografin Karine Grace die kreativen Unterschiede zwischen den USA und Japan aus und erklärt, weshalb der direkte Weg häufig zum Ziel führt - ausser im Reich der aufgehenden Sonne.

«Konstant neu erfinden»

Darüber, «dass die Kreativität eine Revolution braucht», spricht am Donnerstag José María Batalla. Der Gründer und Creative Director von La Casa de Carlota & Friends, der Design und Kommunikationsagentur in Barcelona, die seit 2014 Menschen mit Autismus oder Down Syndrom beschäftigt, ist sich sicher: «Unsere Industrie hat die Pflicht zu randalieren und sich konstant neu zu erfinden. Wir müssen relevant bleiben und Aktivisten sein, damit Unternehmen wieder bedeutsamer, humanistischer und transformativer agieren.»

Ebenfalls am Donnerstag führt Tom Hidvegi, Creative Strategist bei The Coca-Cola Company, einen Strategie-Workshop unter dem Titel «How to climb the branding mountain» durch. Dabei erläutert die Designer-Ikone, was er darunter versteht, zugleich «die richtigen Werkzeuge einzusetzen und sich die Narren vom Leib zu halten».

Strategy Slam im «Exil»

Am Donnerstagabend geht in Kooperation mit der Account Planning Group Switzerland der fünfte International Strategy Slam im «Exil» über die Bühne. In maximal neun Minuten müssen gestandene Kreative dabei ihre stets unglaublich brillanten Gedanken gekonnt und in einer guten Geschichte verpackt in Szene setzen.

ADC-Gala zum Abschluss

Die Creative Week wird zum fünften Mal in enger Zusammenarbeit mit dem Design Departement der ZHdK organisiert. Sie findet auf dem Hochschulcampus Toni-Areal in Zürich statt. Die ZHdK ist dafür bekannt, diverse Ausrichtungen des Designs und der Künste unter einem Dach zu bündeln. Deshalb biete sie sich «als ideale Bühne für die Creative Week» an, heisst es in einer Medienmitteilung der Veranstalter. Ausserdem zeichnen dieses Jahr erneut Studierende der Fachrichtung «Visuelle Kommunikation» unter der Leitung von Jonas Voegeli für den gesamten Auftritt der Creative Week verantwortlich. Und die Fachrichtung «Cast/Audiovisuelle Medien», geleitet von Nico Lypitkas, erstellt den kreativen Social Media Content sowie die Videodokumentation rund um die Creative Week, die Award Night und die Gala - in einem eigens dafür angebotenen Modul.

Am Samstag findet dann zum Abschluss der Creative Week die ADC Gala statt. Die ADC Jurierung dazu ist auch dieses Jahr öffentlich zugänglich. Sie findet am Dienstag, 24. März (Shortlist & Bronze) und Mittwoch, 25. März (Silber & Gold) statt. Das Publikum erhält dabei einen umfassenden Einblick in das Schaffen und in die Bewertungskriterien. Die Jury setzt sich aus Mitgliedern des ADC Switzerland zusammen. (pd/eh)