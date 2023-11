Entwickelt von der Zürcher Digitalagentur Notch aus dem Hause Publicis Schweiz richtet sich die neue UBS-Werbekampagne an berufliche High Performer und reflektiert ihre Bedürfnissen und Erwartungen an eine zeitgemässe Vermögensberatung, heisst es in einer Mitteilung.

Die dreiphasige Kampagne zielt darauf ab einer neuen Generation den «langfristiger Vermögensaufbau» mit zeitgemässen Remote Beratung, Concierge- und bequemen Wechselservice näherzubringen. In der ersten Awareness-Phase kommen die High Performer direkt zu Wort. In authentisch fotografierten Motiven wird das entsprechende Mindset für langfristige Investments thematisiert, heisst es weiter.

Die zweite Phase stellt den Concierge- und Bankwechsel-Service ins Zentrum, um im zusätzlichen Performance-Auftritt weitere rationale Gründe zu liefern, die Vermögensplanung mit UBS direkt telefonisch oder via Call Back-Appointment über Remote Sales Advisors anzugehen.

Die Kampagne wird über verschiedene Kanäle ausgespielt, darunter Display-Ads, Social Media Video Link-Ads, Youtube Prerolls und Native Ads, UBS owned Channels sowie Anzeigen in der Sonntags-Presse sowie ausgewählten Print-Magazinen.

Verantwortlich bei UBS Switzerland: Aydin Sahin (Head Marketing & Digital Sales UBS Switzerland), Sonja Kingsley-Curry (Head Strategic Initiatives & Brand Experience), Oliver Vedolin (Head Digital Communication & Growth), Anja Stofer, Lucia Rutishauser, (Marketing Manager Strategic Initiatives), Patric Moeller (Head Digital Marketing), Chloe Hindes (Digital Campaign Strategist), Dania Vogel (Moving Images), Dominique Hauri (Digital Marketing Specialist), Jasmin Heri (Social Media Specialist); verantwortlich bei Notch - part of Digitas Worldwide: Sascha Fanetti, Andres Blumenthal, Nina Martens, Nicolas Leuthold (Kreation), Stefan Scheller (Beratung), Mark Becher (Strategie), Fotograf: Lennard Ritscher, Produktion: Visualeyes (Foto und Videoproduktion), Miss Wolf (Digitale-Werbemittel), Prodigious Zürich (Print-Werbemittel). (pd/wid)