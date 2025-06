TBWA\Zürich: UBS lanciert Kampagne zur Frauenfussball-EM

Publiziert am 23.06.2025

Tausende Mädchen träumen davon, Fussballspielerin zu werden. UBS hilft, diesen Traum zu verwirklichen. Dies ist die Kernbotschaft der Initiative der Grossbank rund um die Uefa Women's Euro. Entwickelt hat sie die Kreativagentur TBWA\Zürich.

Die UBS ist seit über 15 Jahren Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) und unterstützt den Frauenfussball. Die Kampagne ziele darauf ab, Mädchen für den Fussballsport zu begeistern und deren Entwicklung zu fördern, heisst es in einer Medienmitteilung.

«Chancenbank» ist das zentrale Motiv

Zwei zentrale Motive prägen die visuelle Umsetzung: Die «Chancenbank» (siehe Bild oben) zeigt Nationalspielerinnen und Nachwuchstalente gemeinsam und symbolisiert die kontinuierliche Förderung. Das «Kinderzimmer»-Motiv stellt eine emotionale Verbindung zu Träumen her (siehe TV-Spot unten).

Ein TV-Spot ist das zentrale Element der Kampagne. Darin zeigt sich, wie ein Traum zur Chance wird. Die Traumwelten-Ästhetik setzt dabei einen bewussten Kontrast zur oft klassischen Fussball-Inszenierung, kommentiert die Agentur ihre Arbeit.



Das Engagement der UBS ist dabei nicht nur finanzieller Natur – wie zum Beispiel bei Prämien für die Männer- und Frauen-Nati in gleicher Höhe – sondern zeigt sich in Projekten wie dem UBS Football-Cup für Schülerteams oder neu auch der UBS Football for Girls Initiative.

In der Kampagne setzt die UBS darum neben bekannten Gesichtern wie Sydney Schertenleib, Alayah Pilgrim oder Naomi Luyet ein junges Talent, 11-jährige Argjira, in Szene – und liefert mit der Trikot-Decke auch gleich das richtige Fan-Utensil, um träumen zu können.



Die 360-Grad-Kampagne umfasst TV-, Print- und Aussenwerbung sowie digitale Massnahmen. In den sozialen Medien wird vielfältiger Content ausgespielt. Ergänzend finden Kundenevents, Autogrammstunden in Filialen und spezielle Aktionen wie ein Mural auf einem Schulplatz in Muri AG statt. Fan-Artikel wie Caps und Trikot-Decken runden die Aktivitäten ab. (pd/nil)