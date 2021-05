Anfang Woche ist die gemeinsame Sommer-Kampagne von Arosa Tourismus und Schweizer IT-Anbieter UMB gestartet. Der Slogan «creating time» steht dabei im Zentrum und wurde in einem Co-Branding visuell aufbereitet. Zu sehen sind unter anderem Plakate und Fernseh-Spots.

Seit über zehn Jahren arbeiten die Bündner Tourismusorganisation und der IT-Anbieter aus Cham eng zusammen. Der UMB-Slogan «creating time» sei dabei nicht nur Aufhänger, sondern Programm, heisst es in einer Mitteilung. Davon soll neben den Kunden auch Arosa profitieren. «Denn wer dank den smarten IT-Lösungen von UMB Zeit spart, kann diese ideal nutzen und aussergewöhnliche Erlebnisse – beispielsweise in Arosa – geniessen. So auch die Kolleginnen und Kollegen des IT-Spezialisten im vergangenen Jahr», heisst es in der Mitteilung weiter.

Im Rahmen der «Schweizer Sommergeschichten» wurden gemeinsam mit den Verantwortlichen von Arosa Tourismus Ferienpakete geschnürt. Jetzt geht die Zusammenarbeit mit der neuen Kampagne im Co-Branding einen Schritt weiter. Der Auftritt umfasst verschiedene Kommunikationsmassnahmen im Print- und Online-Bereich.

In Social Media Beiträgen, Plakaten und Fernseh-Spots wird die Botschaft ausgespielt. Der Slogan «creating time» wird mit Emotionen verbunden. (pd/eh)