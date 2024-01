SwissCaution ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern führt weitere Innovationen ein, indem es insbesondere Kundinnen und Kunden für ihre Treue belohnt und einen kostenlosen 24-Stunden-Pannendienst anbietet. So begleitet es die Schweizerinnen und Schweizer im Alltag und während der gesamten Mietdauer, heisst es in einer Mitteilung.

Die Agentur Cavalcade hat sich auf diese Vorteile gestützt, um sich eine Welt vorzustellen, in der die magische Freude, die ideale Wohnung zu entdecken, nicht mit den ersten Sorgen aufhört: Sie hält während der gesamten Mietdauer an. Die Bezahlung der Mietkaution, der Bedarf an Dekoration oder sogar Wasserschäden werden mit einer fantasievollen Einfachheit gelöst.

Der TV-Film wurde von der Kanadierin Camille Boyer inszeniert und von Dynamic Frame produziert. Er zeichnet sich durch seinen Humor und sein einzigartiges Dekor aus. Unter der kreativen Leitung der Westschweizer Agentur Cavalcade wird das neue Branduniversum zu einem vollwertigen Akteur der Szenen, insbesondere bei der Arbeit mit Farben und Typografie.

Diese Elemente finden sich auch in der digitalen Kampagne und den Plakaten wieder. Sie wurden von dem fantastischen Trio Golden Retriever fotografiert und bieten sowohl einen starken visuellen Humor als auch eine kompromisslose Grafik.

Parallel dazu wurden das gesamte Branding, die Website, die Broschüren und die Bildsprache mit Hilfe eines Agenturpools (Cavalcade, Bader, Superhuit) neu gestaltet. Die gesamte Kampagne ist nun in der ganzen Schweiz zu sehen.

Verantwortlich bei SwissCaution: Patrick Oltramare (CEO), Leslie Bronsztejn (Leitung Marketing /Kommunication), Joëlle Fournier (Koordination Marcom); verantwortlich bei Calvalcade: David von Ritter (Creative Director), Arbnon Pajaziti, Julien de Preux (Art Director), David von Ritter, Yoann Cosson (Copywriter), David Almeida (Graphic Designer), Alexis Mouthon, Patricia Azevedo (Account Manager); verantwortlich bei Dynamic Frame: Camille Boyer (Director), Rokas Sydeikis (DOP), Golden Retriever (Foto), Luzius Fischer (Executive Producer), Theresa Berres (Producer), Daniel Loepfe (Post Production Supervisor). (pd/cbe)