Der TVC im Doku-Style bringt reichweitenstarke Talente und Influencerinnen und Influencer aus der europäischen Streetwear-Community zusammen, u.a. den deutsch-spanischen Sänger und Schauspieler Aron Piper, die Musikerinnen und Musiker Yendry und Zabson aus Italien und Polen, die französische Rapperin Chilla sowie Tanzkollektiv und Sozial-Media-Phänomen Let It Happen. Alle Protagonistinnen und Protagonisten bereichern den Film um ihren persönlichen Style und ihre individuellen Interpretationen von Streetwear. Das Ergebnis: Ein bewegtes Kunstwerk, das die diverse und facettenreiche Natur der Streetwear-Community in ganz Europa authentisch widerspiegelt.



Weitere Beiträge zum TVC stammen darüber hinaus von Jdid Club, einem Pariser Künstlerinnenkollektiv; vom Schweizer Rapper und Superwak Clique Mitglied Slimka, von DJ und Sneakerhead Dani aka Wide Awake Earthquake, vom Rapper JeanJass aus Brüssel; von Cutemobb, einem Kreativkollektiv aus Barcelona; vom Künstler und Skater Pierre Leze, ebenfalls aus Barcelona; sowie von den französischen Bikern Tito und Fimbo.

Der TVC wurde vom gebürtigen New Yorker Künstler und Director Clayton Vomero in Kollaboration mit dem französischen Fotografen Maciek Pozoga geshootet. Outfits und Styling wurden von Imruh Asha, Fashion Editor für Dazed & Confused, kuratiert. In enger Zusammenarbeit mit dem mode-affinen TVC-Cast hat Asha die Individualität der verschiedenen Talente herausgearbeitet und somit der Diversität und Offenheit der Streetwear-Szene im Wandel ihrer Zeit mehr als ein Gesicht gegeben.

«Die Kampagne ‹Zeit, aufzufallen› präsentiert einen diversen Cast aus ganz Europa und beweist, dass Streetwear genialerweise überall auf einem Kontinent anders interpretiert werden kann», wird Marius Brintrup, Head of Buying Men Shoes & Accessoires bei Zalando, in der Mitteilung zitiert. «Wir bei Zalando glauben, dass unsere Kundinnen und Kunden dank unseres breiten Streetwear-Sortiments die Chance haben, mit verschiedenen Looks zu experimentieren und ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verschaffen. Die Kampagnen-Looks zelebrieren diese Individualität und stehen beispielhaft für den Beitrag, mit dem jede und jeder, zu jeder Zeit und an jedem Ort, die Streetwear Culture bereichern kann.»





Von März bis April stellte Zalando darüber hinaus das Styling für Aron Pipers Konzert Tour durch Spanien bereit. In seinen täglichen ‹Daily Style Fits› teilte der Künstler noch vor seinen Gigs exklusive Previews der Show-Outfits mit seinen Fans. Die Streetwear-Looks wurden von Piper präsentiert und auf den Kanälen von Zalando gehostet.



Die Kampagne wird auf zahlreichen Kanälen und in unterschiedlichsten Formaten ausgespielt werden, unter anderem OOH, DOOH, Personalized Marketing, Social Paid & Owned, Onsite, App und auf den eigenen Social-Media-Kanälen der Fashion-Plattform. Die 360-Grad-Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Convoy realisiert und wird für bis zu zwölf Wochen in den Märkten Frankreich, Niederlande, Belgien, Polen, Tschechische Republik, Schweiz, Spanien und Italien laufen.

Zalando verlängert diese Hommage an die Streetwear-Community im eigenen digitalen Magazin Zalando Street. Jede Ausgabe lädt unterschiedliche Gastkuratorinnen und Gastkuratoren dazu ein, ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen aus der sich stetig wandelnden Streetwear-Szene zu teilen. Das aktuelle Magazin gibt Einblicke in die wachsende niederländische Musikszene, u.a. mit Stories der aufstrebenden Singer-Songwriterin Rimon. Die Ausgabe taucht ein in die kulturelle Vielfalt und inspirierende Welt einer neuen Generation von DJs, Produzentinnen und Produzenten sowie Künstlerinnen und Künstler aus den Niederlanden. (pd/mj)