Publiziert am 24.03.2026

Herzstück der Kampagne ist der neue Care-Tracker auf caretracker.ch – ein Online-Tool, das unbezahlte Care-Arbeit monetär bewertet. Nutzerinnen und Nutzer können ihre täglichen Aufgaben in Haushalt, Kinderbetreuung und Angehörigenpflege erfassen. Das Tool berechnet die investierte Zeit und weist ihr einen konkreten Geldwert zu. Eine Vergleichsfunktion für Paare soll zudem das Thema Mental Load greifbar machen und eine sachliche Grundlage für Gespräche über die Verteilung der Hausarbeit bieten.

Konzipiert und technisch umgesetzt wurde das Tool von Milk Interactive, während Freundliche Grüsse die kreative Führung übernahm und für die gesamte Visualisierung verantwortlich zeichnet. Gestalterisch inszeniert die Kampagne Care-Tätigkeiten als Produkte mit Preisschild – angelehnt an die Ästhetik der Konsumwelt. Die Botschaft: Was einen Preis hat, ist keine Selbstverständlichkeit. (pd/nil)