Mit einer neuen Kampagne möchte Hostpoint seine führende Rolle in den Bereichen Hosting und Domains ausbauen sowie die Aufmerksamkeit für Marke, Produkte und Dienstleistungen erhöhen, wie es in einer Mitteilung heisst. Vor allem aber will der Branchenprimus Softfaktoren wie Swissness, Sicherheit, Qualität, Einfachheit und 7-Tage-Support bekannter machen.

Im Zentrum der Kampagne prangen verspielte Schlagzeilen in Domain-Form. Man versteht sie zwar, hätte sie aber gern etwas einfacher. Genau das ist das Versprechen, das Hostpoint in der Auflösung gibt, wie es in einer Mitteilung heisst: Die Kunden dürfen auf ebenso unkomplizierte wie schnelle und verlässliche Lösungen zählen, auf einen Support rund um die Uhr und auf eine kinderleichte Handhabung ihrer digitalen Tools. Der Witz an den Headlines sei, dass die Domains die Welt von Hostpoint verkörpern, hier aber in die normale Welt übertragen werden und so Aufmerksamkeit provozieren, heisst es weiter.

Für die TV-und Online-Spots, spannte Gruber & Ianeselli mit dem renommierten Schweizer 3D-Artisten Roman Bratschi zusammen und setzte die Botschaften in ästhetischen 3D-Seamless-Loops um.

Diese werden schweizweit auf DOOH-Flächen sowie auf allen Online/ Social-Media-Kanälen ausgespielt. OOH/Print sind weitereInstrumente, mit denen die Kampagne in zwei Wellen und vier Sprachen geschaltet wird.

Verantwortlich bei Gruber & Ianeselli:Alessandro Ianeselli (Strategie und Beratung), Fabian Gruber (Creative Direction), Nik Zuber (Art Direction), Julian Riegel, Thomas Ammann (Text/Konzept), Simon Braun(Grafik), Pia Grossniklaus (Beratung), Angela Roos (Strategie und Beratung)Umsetzung: Roman Bratschi (3D Artist, Seamless Loops), RoDo Works (Postproduktion), Miss Wolf (HTML5), Jingle Jungle (Sound Design, FX)Verantwortlich bei Hostpoint: Mauro Landolt (Head of Communication). (pd/mj)