LSA-Ranking: «Unser Rezept heisst Vielfalt und Zusammenspiel»

von Matthias Ackeret

Herr Haldemann, herzliche Gratulation zur doppelten Nummer-1-Platzierung im LSA-Ranking (Gruppe und Kommunikationsagenturen). Wie gross ist die Freude?

Wir freuen uns sehr. Vor allem aber ist es eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Vielen Dank an dieser Stelle an all unsere Kolleginnen und Kollegen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben – und an unsere Kundinnen und Kunden für das Vertrauen in unsere Zusammenarbeit.



Im vergangenen Jahr war Publicis noch auf dem dritten Rang. Wie haben Sie sich hochgearbeitet?

Unser Rezept heisst Power of One. Das heisst: Vielfalt und Zusammenspiel. Damit gelingt es uns wie keiner anderen Gruppe in der Schweiz, eine enorme Vielzahl an Kompetenzen miteinander zu verbinden – von Kommunikation bis Media, Daten und Technologie. Diese Vielfalt leben wir in der Schweiz mit über 300 Spezialistinnen und Spezialisten. Darüber hinaus sind wir eng verbunden mit Standorten in über 100 Ländern. Dieses Zusammenspiel mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt ist für uns selbstverständlich eine grosse Inspiration.



Der LSA spricht für nächstes Jahr von einem «moderaten Wachstum». Sehen Sie dies auch so?

Unsere Ambition ist es, aussergewöhnliches für unsere Kundinnen und Kunden zu leisten. Wenn wir das schaffen, können wir auch in einem schwierigen Umfeld wachsen. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir ganz nah bei unseren Kundinnen und Kunden sind und sie in ihren zentralen Fragen unterstützen: Wie bin ich als Marke relevant für meine Zielgruppen? Wie kann ich meine Position im Wettbewerb ausbauen? Wie lässt sich Innovation vorantreiben? Und wenn uns das gelingt, dann haben unsere Kundinnen und Kunden Erfolg – und damit auch wir.



Welchen Stellenwert nimmt der Standort Zürich innerhalb des Publicis-Netzwerkes ein?

Die Schweiz ist eine der produktivsten und stabilsten Volkswirtschaften der Welt. Entsprechend ist der Standort Zürich für uns von grosser Relevanz. Unsere Gruppe in Zürich steht aber vor allem für ausgezeichnete Arbeiten und das mit grosser Konstanz über Jahrzehnte hinweg. Dafür werden wir von unseren internationalen Kolleginnen und Kollegen respektiert.



Wie unabhängig können Sie vom Netzwerk agieren?

Ich war über 20 Jahre selbständiger Unternehmer. Und ich geniesse auch in meiner jetzigen Rolle die notwendigen unternehmerischen Freiheiten. Selbstverständlich braucht die Zusammenarbeit in einer globalen Organisation mit über 96’000 Mitarbeitenden gemeinsame Spielregeln. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen ist es meine Aufgabe, unseren Agenturen den notwendigen Freiraum zu geben. Das ist letztendlich die Grundlage für unseren Erfolg als Gruppe.



Welches sind Ihre Ziele für 2023?

Die Publicis Groupe prägt die Schweizer Kommunikationslandschaft seit 70 Jahren – und das ist auch der Anspruch für die Zukunft.