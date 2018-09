TBWA\Zürich: Unternehmensfilm für UPC-Business ist im Kasten

Die Agentur TBWA\Zürich und René Da Rold Pictures haben ein Unternehmensvideo für UPC Business produziert. Ziel ist, das Angebot von UPC für Geschäftskunden in Form von Bewegtbildern authentisch zu veranschaulichen, wie TBWA\Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Innerhalb von fünf Drehtagen ist an drei Standorten mit insgesamt neun verschiedenen Locations gedreht worden, darunter am Hauptsitz der UPC Schweiz in Wallisellen und in Grindelwald. Im Zentrum des Videos steht das langjährige Management-Team: «Vor der Kamera zu stehen und unzählige Male dasselbe zu drehen, ist nicht ganz ohne. Doch das Protagonisten-Quartett hat eine hervorragende Arbeit geleistet», meint Produzent und Regisseur René Da Rold.

Den Auftakt im Video macht Marco Quinter, Gründer und Leiter von UPC Business. Er präsentiert dem Betrachter den Werdegang und die Vision von UPC Business. Für ihn und sein Team nimmt diese Produktion eine zentrale Rolle ein: «Das Unternehmensvideo ist für uns ein ideales Kommunikationsmittel, um uns als nationalen Full-Service-Provider von Telekommunikations- und ICT-Lösungen bei Geschäftskunden vorzustellen», so Quinter.

Nebst Quinter geben auch Walter Bichsel, VP Business Development & Product Management, Olav Frei, Senior Manager Fiber Planning, und Ekrem Köylüer, VP Wholesale, Einblicke in die Welt von UPC Business. Das Video ist in vier Sprachen erschienen.

Verantwortlich bei UPC Business: Ivan Zlatkov (VP CMO B2B Switzerland), Julia Trunkwalter (Marketing Communication Manager), Kim Unholz (Marketing Communication Specialist), Vanessa Torresani (Praktikantin Marketing Communication); verantwortlich bei TBWA\Zürich: David Voges (Copywriter), Michel Kissling (Art Director), Chantal Szabo (Account Executive), Christian Frey (Group Account Director); verantwortlich bei René Da Rold Pictures GmbH: René Da Rold (Regisseur und Produzent) und Team. (pd/as)