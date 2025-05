Publiziert am 02.05.2025

Im Dezember machte das ESC-Projektteam publik, eine kreative Partnerschaft mit dem ADC Switzerland einzugehen: Die Young Members des Vereins konnten sich mit Ideen bewerben, um die Freude in der Bevölkerung für diesen Mega-Musikanlass aufkommen zu lassen.

Gemeinsam mit dem Siegerteam von der Agentur TBWA\ Switzerland wurde eine Imagekampagne ausgearbeitet. Sie entfaltet seit dem 28. April schweizweit in den Kanälen der SRG und der ESC-Medienpartner ihre Wirkung, heisst es in einer Mitteilung.

Das Sieger-Team mit Naomi Gulla (Art Director), Alisea Ferrara (Junior Art Director), Selina Engeli (Junior Copywriter Creative) und Fabrice Studer (Junior Motion Designer) wurden begleitet von Manuel Wenzel (Chief Creative Officer), Sarah Rüegger (Creative Director), Claudia Sigg (Group Account Director) und Domenico Catena (Dop and Edit).

«Es war schön zu sehen, wie viele Young Creatives unserem Aufruf gefolgt sind. Vor uns lagen zahlreiche Ideen, die in die verschiedensten Richtungen gingen – interessant, wie die Jungen denken. Wir haben uns für eine Idee entschieden, die nahe am Motto lag und dieses sogar auf die Spitze getrieben hat in einer tragfähigen Art, sodass sie in viele Kanäle adaptierbar ist», wird ADC-Präsident Thomas Wildberger zitiert. (pd/spo)