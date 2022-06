Sunrise lanciert neben der neuen Markenwelt auch ein neues Loyalitätsprogramm. Von «Sunrise Moments» profitieren alle Sunrise-Kundinnen und -Kunden gratis. Zu den Benefits gehören Zugang zu Eventtickets bis zu 48 Stunden vor offiziellem Verkaufsstart, exklusive Vergünstigungen und einzigartige Erlebnisse wie VIP-Pässe oder Meet & Greets.

Wer exklusiven Zugang will, braucht normalerweise einen Einlass. Deshalb wurde ein Key Visual gestaltet, das ein spezielles Einlassbändchen in Szene setzt. Das «Sunrise-Bracelet» nicht nur im Key Visual zu sehen, sondern wird für spezielle Events hochwertig produziert an Sunrise Kund:innen verschickt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dass man mit «Sunrise Moments» näher an Stars kommt, verspricht man auch in den beiden Bewerbungsfilmen, in denen Menschen ihren Helden unverschämt nah kommen. So liegt Baschi entspannt in der Badewanne, aber mindestens genau so entspannt sitzt einer seiner Fans daneben auf der Toilette. Oder ein Zuschauer sitzt nicht auf der Tribüne, sondern direkt neben Roger Federer auf dessen Bank und gibt ihm Tipps, wie er erfolgreicher spielen kann.

