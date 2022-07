Leading Swiss Agencies: Up to you wird neues Mitglied

Die Agentur Up to you ist per 1. August 2022 neues Mitglied von Leading Swiss Agencies (LSA), dem Verband der führenden Kommunikationsagenturen der Schweiz.

Seit 2012 begleiten die 39 Teammitglieder von Up to you Unternehmen, Institutionen, Kantone und Organisationen beim Aufbau und Einsatz ihrer digitalen Präsenz. Die dreisprachige Agentur mit Sitz in Fribourg, die mehr als zehn Kommunikationsberufe vereint, sichert ihren Kunden dank ihrer digitalen Expertise eine nationale und internationale Präsenz. Up to you verfolgt laut einer Mitteilung einen integrierten Denkansatz und konzipiert in enger Zusammenarbeit mit ihren Kundinnen und Kunden innovative Strategien mit quantifizierbaren Ergebnissen.

«Der Beitritt zum LSA war für uns ein logischer Schritt. Die Qualität unserer Arbeit und unserer Prozesse bei einer externen Organisation zu zertifizieren, ist ein erheblicher Mehrwert für unsere Agentur», wird Ludovic Chenaux, Gründer der Agentur Up to you, in der Mitteilung zitiert.

Die Agentur profitiert von einem vielfältigen Kundenstamm, der von Optic 2000, Raiffeisen, Chocolat Villars, Andros bis hin zu SolarStratos. (pd/cbe)