Suan: Vapes entsorgen ist ein feiner Zug

Publiziert am 24.07.2024

E-Zigaretten enthalten wertvolle Rohstoffe und Schadstoffe, insbesondere in den Lithium-Akkus. Um diese Ressourcen zurückzugewinnen und Umweltbelastungen zu vermeiden, ist eine fachgerechte Entsorgung erforderlich, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. In der Schweiz sind Importeure und Händler gesetzlich verpflichtet, gebrauchte E-Zigaretten zurückzunehmen.

Die Kampagne wurde 2023 mit der Einführung einer Recyclingbox für Verkaufsfilialen und der Informationswebsite vape-recycler.ch gestartet. Dadurch konnte die Sammelquote von geschätzten 5 Prozent auf 20 Prozent gesteigert werden.

Für 2024 wurde die Kampagne erweitert, um das Ziel von mindestens 50 Prozent Recyclingquote zu erreichen. Laut Mitteilung wurde ein medienübergreifendes Designkonzept entwickelt, das die Zielgruppe von 18- bis 30-jährigen Vape-Raucherinnen und -Raucher an ihren Freizeitaktivitäten oder im Laden anspricht.

An Verkaufsstellen von E-Zigaretten stellt Sens eRecycling die von Suan gestalteten Vape Recycling Bags und Boxen bereit, die eine einfache Sammlung und Rückgabe von gebrauchten Vapes ermöglichen. Die vollen Bags können im Briefkasten deponiert werden. Dort werden sie von der Post abgeholt und ins Recycling gesendet.

Ein neu entwickeltes Sammelkonzept beinhaltet die Platzierung der Kartonboxen auch an Festivals, Bars und Clubs, wo sie prominent auf den Tresen aufgestellt werden. Eine grosse skulpturale Recyclingbox in Form eines Vapes als Eyecatcher wurde von der Firma Layercake entwickelt und die Oberfläche von Suan gestaltet. Sie ist aktuell bei Verkaufsstellen in der Testphase.

Mit leuchtend farbigen Stickern können Läden und Kioske sich aktiv als Vape-Recycler bekennen und so das Bewusstsein für umweltgerechtes Verhalten weiter stärken. Ein umfassendes Medienkit wird Recycling-Sammelstellen, Partnern des vorgezogenen Recyclingbeitrags (VRB), Recyclern und weiteren Interessierten zur Verfügung gestellt, um die Umsetzung und Verbreitung der Kampagneninhalte effektiv zu unterstützen. Zusätzlich werden in einem nächsten Schritt auffällige Sticker auf öffentlichen Mülleimern angebracht, um daran zu erinnern, dass E-Zigaretten nicht in den Müll gehören.

Animierte Keyvisuals vermitteln Fakten

Die von Suan entwickelte Social-Media-Kampagne streut das animierte Keyvisual in Zusammenarbeit mit der Digitalagentur Dreifive. Es werden auszugsweise Fakten von der Website kommuniziert und verlinkt. Die einfach verständlichen Aussagen führen die Dringlichkeit des Problems spielerisch vor Augen und verweisen auf den Vape Recycling Bag und die Website.

Digitale Out-of-Home-Massnahmen an stark frequentierten Orten, wie dem Hauptbahnhof Zürich, unterstützen die Kampagne. (pd/cbe)