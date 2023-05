Die Kommunikationsagentur Franz&René setzt ihre Arbeit für die Vaudoise Versicherungen fort und gestaltet den neuen Markenauftritt inklusive einer Werbekampagne, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Gewinnverteilung an die Kunden wurde als als Leitthema genommen, da es mit den genossenschaftlichen Wurzeln der Versicherung verbunden ist. Die jährlich wiederkehrende Kampagne markiere den «festlichen» Moment, in dem der Gewinn als Geschenk an die Versicherten verteilt wird.

Die grüne Bubble, das visuelle Element des neuen Markenauftritts, nimmt die Form eines Luftballons an, der für das festliche Ereignis steht, wie es weiter heisst. Das Visual wird im Laufe der Jahre wiederkehren und spielt mit der Bildsprache der Vaudoise.

Das Schlüsselelement des neuen Branding ist der ehrliche, direkte Ton, der ungefiltert die Gefühle der Kundschaft widerspiegeln soll. Die Kampagne wird auf nationaler Ebene in OOH, DOOH, POS und digital umgesetzt.

Verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Senior Digital Berater), Gianluca Terzini (Art Director), Eric Kohler (Art Director); Mécanique Générale (Paris) (3D, Produktion); Mindshare (Medien).