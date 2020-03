Wer es gerade nicht zum Arzt oder zur nächsten Apotheke schafft, weiss den neuesten Service von Visana bestimmt zu schätzen, heisst es in einer Mitteilung. In exklusiver Zusammenarbeit mit dem telemedizinischen Beratungsunternehmen Medi24 liefert der Krankenversicherer seinen Kundinnen und Kunden in Basel, Bern, Lausanne und Zürich rezeptpflichtige Medikamente in spätestens drei Stunden kostenlos nach Hause – per Velokurier.

Kein Wunder, kommuniziert die Werbeagentur Komet diesen USP ihres langjährigen Kunden gegenüber den Mitbewerbern mit einem actionreichen Onlinespot. In den verschiedensten Formaten und einem Direct Mailing an die Visana-Versicherten steht eine der vielen ungefeierten Heldinnen unserer Städte im Zentrum: Eine Velokurierin, die Vollgas gibt, um einem vergrippten Vater seine Medizin zu bringen.

Verantwortlich bei Visana: Hedwig Gerards (Leiterin Marketing), Michael Wüthrich (Leiter Marketingkommunikation), Simon Achermann (Leiter Onlinemarketing), Esther Trüssel (Marketingspezialistin), Andreja Vasiljevic (Spezialistin Onlinemarketing), Josko Pekas (Kommunikationsspezialist), verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD), Daniel Müller (Text), Claudio Parente (AD), Melanie Schlunegger (DTP), Corinne Hert (Client Service Director), Christine Gerber und Nicolas Gabl (Beratung); Filmproduktion: Zeitsprung Commercial. (pd/cbe)