ADC Switzerland: Verband nimmt 15 neue Mitglieder auf

Publiziert am 09.07.2026

Die Neuaufnahmen kommen unter anderem aus Agenturen wie Thjnk Zürich, Wirz und Jung von Matt Limmat sowie aus den Bereichen Film, Fotografie und Markendesign. Fünf der 15 Neuaufnahmen sind Frauen. Bei der letzten Aufnahmerunde im Februar stiess mit neun neuen Mitgliedern keine einzige Frau zum Verband, was damals prompt Kritik auslöste (persoenlich.com berichtete).

Zu den neuen Jury-Mitgliedern zählen Daniela Bär (Texterin/Konzepterin, Thjnk Zürich), Sandro Baebler (Fotograf/Regisseur), Susen Gehle (Kreativdirektorin, Insighters), Jannic Mascello (Creative Director/Partner, Wirz), Simon Renggli, Davide Schenker, Luca Schneider (Senior Art Director, zuletzt Jung von Matt Limmat), Luisa Silvestri (Art Direktorin Motion, Galaxus Digitec), Adrian Staehelin (Creative Director, Neu Creative Agency), Marko Strihic (Filmeditor, eigenes Studio in Bühler AR), Neil Stubbings (Regisseur/Designer) und Mara Schwegler (Senior Art Directorin, aktuell in Berlin tätig).

Als neue Members aufgenommen wurden Johannes Berchtold, Barbara Mutzbauer und Pablo Widmer. Berchtold, Gründer von JB Brand Strategy, begleitet laut Mitteilung seit über zwei Jahrzehnten Premium-Marken in Transformationsphasen; er verantwortete unter anderem die Kommunikation und das Marketing der NZZ, von McKinsey & Company und des St. Gallen Symposiums. Mutzbauer ist Creative Director, Designforscherin und Hochschuldozentin mit Schwerpunkt auf Kommunikation im Raum und Experience-Gestaltung; als Creative Director war sie unter anderem für Aroma, Bellprat Partner und MCH Global tätig. Widmer ist Head of Product Design bei Breitling & Gallet.

Die nächste Sitzung der ADC-Aufnahmekommission ist für Herbst/Winter 2026 angesetzt. Bewerbungen können laufend eingereicht werden und fliessen jeweils in die nächste Aufnahmerunde ein. (pd/cbe)