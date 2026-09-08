ViPArt: Verein zeigt historische Werbeplakate

Publiziert am 08.09.2026

Der Verein ViPArt zeigt unter dem Titel «Highlights der Schweizer Plakatkunst» eine Auswahl aus der Sammlung von Beatrice Müller. Die Kommunikationsfachfrau stammt ursprünglich aus Näfels und hat laut Mitteilung über mehrere Jahrzehnte die – nach eigenen Angaben – grösste Privatsammlung von Schweizer Originalplakaten aufgebaut. Neben ihrer Werbeagentur betreibt sie seit 2000 die Plakatgalerie Artifiche in Zürich; mit ViPArt will sie die Sammlung einem breiteren Publikum zugänglich machen.

Die Schau gliedert sich in drei thematische Bereiche: Tourismusplakate aus den 1900er- bis 1950er-Jahren im Obergeschoss, Konsumgüterplakate mit Schwerpunkt auf den «Sachplakaten» der 1940er- und 1950er-Jahre sowie zeitgenössische Kulturplakate im Erdgeschoss. Zu den gezeigten Werken gehört Emil Cardinaux' «Matterhorn»-Plakat von 1908, das laut Mitteilung als erstes modernes Schweizer Plakat gilt. Weiter vertreten sind unter anderen Burkhard Mangold, Otto Baumberger, Cuno Amiet, Augusto Giacometti, Alois Carigiet, Walter Herdeg, Herbert Matter, Martin Peikert, Niklaus Stoecklin, Herbert Leupin sowie die «Swiss Style»-Vertreter Armin Hoffmann und Josef Müller-Brockmann. (pd/nil)