Bold: Verfora macht Juckus Fiesus den Garaus

Publiziert am 14.10.2024

Gegen Juckreiz bietet Verfora neu Derma-Merfen SensiCreme. Die Salbe lindert Juckreiz, Ekzeme und atopische Dermatitis (Neurodermitis). Die Agentur Bold setzt das neue Produkt im Rahmen einer Kampagne in Szene, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Dazu schuf sie mit Juckus Fiesus einen weiteren Quälgeist für die Verfora-Familie (persoenlich.com berichtete). Die Figur repräsentiert den Juckreiz, der einen an den Rand des Wahnsinns treiben kann. SensiCreme macht ihm den Garaus.





Die Agentur setzt für die aktuelle Kampagne auf 360-Grad-Kommunikation: ein POS-Konzept, Salesfolder, Broschüren, eine Print-Kampagne sowie eine SoMe- und TV-Kampagne sind ab Anfang Oktober schweizweit im Einsatz. (pd/nil)