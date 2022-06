Iundf Media Impact: Vermögen verwalten ohne Klischees

Mit «Swiss Life Wealth Managers» bietet die Swiss-Life-Gruppe Privatpersonen ab sofort umfassende Beratungsdienstleistungen und eine individuelle Vermögensverwaltung aus einer Hand. Die Zürcher Digitalagentur Iundf Media Impact begleitet den Launch des neuen Angebots mit einer breit abgestützten Kampagne, wie es in einer Mitteilung heisst.

Swiss Life Wealth Managers biete Kundinnen und Kunden eine auf sie zugeschnittene Beratung und vertiefte Expertise in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Steuern und Pensionierung, damit sie ihr finanziell selbstbestimmtes Leben planen können. Dabei würden Privatpersonen direkt von der über 165-jährigen Expertise in der institutionellen Vermögensverwaltung und der Anlagekompetenz von Swiss Life Asset Managers profitieren.

Das Bedürfnis der Kundinnen und Kunden nach Individualität in der Beratung hat die Zürcher Digitalagentur Iundf Media Impact aufgenommen und Swiss Life Wealth Managers beim Launch als strategische Leadagentur unterstützt. Die Launch-Kampagne wurde mit diversen Partnern, unter anderem der Zürcher Werbeagentur Inhalt und Form und den Dialogspezialisten Dialogköpfen, umgesetzt.

Als Grundstein für den Launch von Swiss Life Wealth Managers wurde von Iundf Media Impact eine medienübergreifende, umfassende Strategie entworfen. Dabei wurden sämtliche Massnahmen von der Marktanalyse, der Positionierung über die Medienplanung bis hin zur Umsetzung von Out-of-Home mit Plakaten, digitalen Screens und Megapostern sowie sämtliche Onlinemassnahmen, Display und Social Ads, SEA und Website von Iundf Media Impact erarbeitet. Nicht nur die Werbemittel spielen laut Mitteilung eine grosse Rolle, auch der Content-Hub auf der Website inklusive der zu bestellenden Unterlagen sowie die zugrundeliegende Customer-Experience-Technologie sind aufeinander abgestimmt.

Ein spezieller Fokus wurde auf die individuelle Ansprache der Zielgruppen entlang ihrer Customer Journey gelegt. So werden potenzielle Kundinnen und Kunden an diversen Off- und Online-Touchpoints mit passenden Themen, je nach Funnel-Stufe von der Awareness bis zum kostenlosen Erstgespräch-Abschluss, angesprochen. Dabei unterstützen Social Lead Ads sowie individuelle Landingpages kundenorientierte, einfache und schnelle Registrationsmöglichkeiten.

Keine Klischees

Die von der Zürcher Kreativagentur Inhalt und Form erschaffene Leitidee und Kampagne zeigt, dass Swiss Life Wealth Managers keine vorgefertigten Standardlösungen, sondern eine persönlich auf ihre Kundinnen und Kunden zugeschnittene Vermögensverwaltung bietet. Bei der privaten Vermögensverwaltung von Swiss Life Wealth Managers geht es daher nicht um klischierte Bilder einer finanziell abgesicherten Zukunft, sondern um individuelle Vorstellungen und selbstbestimmte Ziele, wie es weiter heisst.

Individuelle Ansprache

Mit auf die Zielgruppe abgestimmten und individualisierten Direct Mailings, konzipiert von den Dialogköpfen, werden potenzielle Kundinnen und Kunden mit Themen wie Vorsorgelücke, Frühpensionierung und Rente oder Kapital mit umfassenden Informationen versorgt. Dabei steht die Vorstellung des breiten Angebots von Swiss Life Wealth Managers sowie der Dialogaufbau im Vordergrund.

Verantwortlich bei Swiss Life Wealth Managers: Team Marketing Communications Swiss Life Schweiz, Team Swiss Life Wealth Managers; verantwortlich bei Leadagentur Iundf Media Impact: Sandra Fehr (Inhaberin/CEO, Consulting Lead), Fabio Henggeler (Projekt Lead, Senior Digital Experience Consultant), Larissa Mörgeli (Senior Media Consultant), Marcel Bieri (Senior Media Consultant), Désirée Pranjes (Digital Media Consultant), Anna Gösling (Digital Media Consultant); verantwortlich bei Kreativagentur Inhalt und Form: Karin Estermann (Executive Creative Director), Dominik Stibal (CEO), Paul Labun (Art Direction), Yannick Lippuner (Text), Manuel Schnoz (Art Direction), Michèle Weber (Polygrafin); verantwortlich bei Dialogköpfe: Remo Bachmann (Kreation, Partner), Claudia Le Flocq (Strategie und Beratung, Partnerin). (pd/cbe)