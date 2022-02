Mit der neuen Sorte So Nuts Coffee will Camille Bloch einen kleinen Koffein-Kick für Zwischendurch liefert. Den konnte auch Serviceplan Suisse beim Konzipieren und Umsetzen der Werbekampagne immer mal wieder gut gebrauchen, schreibt die Agentur in der Mitteilung. So Nuts sei ein Snack mit zwei Seiten: Er schmecke verrückt gut, sei aber gleichzeitig sehr vernünftig, weil er aus wenigen, 100 Prozent natürlichen, Zutaten hergestellt werde, so die Agentur weiter.

Diese Dualität ist auch Kern der Werbekampagne, die von Serviceplan Suisse zum Launch kreiert wurde. Darin dreht sich alles um Charaktere, die zwei Seiten haben: eine verrückte und eine vernünftige. Eine Malerin, die ihre Kunst mal in ausgesprochen wilder Manier ausübt, manchmal aber auch ganz ruhig und konzentriert arbeitet. Und einen Reisenden, der mal mit Gepäck überladen unterwegs ist, sich manchmal aber auch vernünftig zeigt und nur das Nötigste mitnimmt.

Die verrückt vernünftigen Charaktere sind illustriert und wurden für die digitalen Werbemittel animiert. Die Kampagne startete am 1. Februar 2022 und umfasst Digital Ads, Social Media Ads, Digital Out Of Home sowie Massnahmen an den Verkaufsstellen plus Sampling Aktionen an Bahnhöfen und Universitäten in der ganzen Schweiz.

Verantwortlich bei Chocolats Camille Bloch SA: Daniel Bloch (CEO), Manfred Stiefel (Direktor Verkauf und Marketing), Fabienne Leuenberger (Marketing Manager), Oliver Guenot (Senior Product Manager), Amélie El Kadiri (Koordination Marketing); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Nadja Tandler (Art Direction), Günter Zumbach (Text), Dominic Shota Schweingruber (Motion Design), Dario Pucci(Webdesign), Sidonie Bauer, Edi Walker, Andrea Staub, Audrey Isaak (Beratung), Carmen Anderegg (Produktionsleitung), Barbara Meier, Victor Borel (DTP), Marcin Baba (Executive Creative Direction),Pam Hügli, Raul Serrat (Gesamtverantwortung). Florian Zwinge (Illustration). (pd/wid)