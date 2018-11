Ruf Lanz: Verstärkung für Kreation und Beratung

Wegen erfolgreichem Neugeschäft verstärkt sich Ruf Lanz, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. Neu an Bord sind Art Director Mario Moosbrugger, Texter/Konzepter Christian Stüdi, Berater Marc Gooch und Beratungsassistent Miro Poffa.

Der neue Art Director Moosbrugger begann seine Werbekarriere nach einer Grafiklehre und der gestalterischen Berufsmatur vor 20 Jahren bei Publicis. Darauf folgten erfolgreiche Jahre bei Krieg, Schlupp, Bürge / Springer & Jacoby und als freier Kreativer. Zuletzt war er bei Alpha 245. Im Lauf seiner Karriere arbeitete er unter anderem. für Migros, UBS, Zurich Versicherungen, Emmentaler, Graubünden Tourismus, Volkswagen sowie Mercedes Smart und gewann zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen.

Stüdi studierte an der Universität Zürich Germanistik, Filmwissenschaft und Philosophie, ehe er sich fürs Texten und Konzepten interessierte. Nach über zehn Jahren Berufserfahrung und Stationen bei Jung von Matt, Spillmann/Felser/Leo Burnett, Leo Burnett Schweiz, KSP und Publicis ist Christian Stüdi nun für Ruf Lanz kreativ. Der mehrfach preisgekrönte Texter/Konzepter prägte in der Vergangenheit unter anderem Kunden wie Bio Suisse, Feldschlösschen, Zeiss, Migros, Myclimate, UBS, AXA und Jeep. Er ist Mitglied des ADC Switzerland.

Gooch ist ein erfahrener Berater mit einem breiten Background. Vor Ruf Lanz war er bei Wirz Werbung, Krieg Schlupp Partner sowie zuletzt bei Heads Corporate Branding tätig. Er verantwortete unter anderem Mandate wie Stöckli Swiss Sports, Tibits, Coop, Mars Schweiz und EWZ. Marc Gooch ist eidgenössisch diplomierter Kommunikationsplaner, besitzt ein Sportmanager-Diplom der ZHAW und steht aktuell vor dem Abschluss eines MAS in Business Communications an der HWZ.

Poffa unterstützt bei Ruf Lanz Marc Gooch als Beratungsassistent. Er studierte an der Hochschule Luzern Betriebsökonomie mit Vertiefung Kommunikation und Marketing. Zusätzlich erlangte er an der Napier University in Edinburgh mit Bestnoten einen zweiten Bachelorabschluss in Business Management. (pd/maw)