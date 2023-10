Der Verein Digital Ad Trust bietet neu eine Video-Zertifizierung der Schweizer Publisher an (persoenlich.com berichtete). Als erstes Unternehmen ist Goldbach seit Oktober 2023 mit dem neu lancierten Zertifikat im Bereich Videowerbung ausgezeichnet. Damit erfüllen die Video-Inventare von Goldbach Audience und 20 Minuten die Anforderungen der verbandsübergreifenden Initiative Digital Ad Trust in den Bereichen Brand Safety, Ad Fraud, Visibility und User Experience. Die aktuelle Zertifizierung gilt vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, wie Goldbach in einer Medienmitteilung schreibt.

Der 2021 gegründete Verein Digital Ad Trust (DAT) ist eine Initiative der Verbände IAB Switzerland Association, Leading Swiss Agencies (LSA) und Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) und setzt sich für mehr Transparenz in der Digitalwerbung ein. Im Juni 2021 wurden die ersten teilnehmenden Unternehmen mit dem Digital-Ad-Trust-Zertifikat für Display-Inventare ausgezeichnet, darunter auch Goldbach Audience sowie die damalige 20 Minuten Advertising. (pd/nil)