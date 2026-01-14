14.01.2026

TBWA\Zürich

Vielfalt des Angebots im Mittelpunkt

Coop hat eine neue Imagekampagne lanciert, die auf der etablierten Plattform «Für mich und dich» aufbaut.
Die Kampagne greift die Kernbotschaft auf, dass Coop durch sein breites Sortiment, das dichte Filialnetz und seine Kompetenz bei Frischeprodukten und Marken für alle da ist – jedoch für jede Person etwas anderes bedeutet, erklärt TBWA\Zürich in einer Mitteilung. «Dein Coop ist nicht mein Coop – und gerade deshalb für alle genau richtig», lautet die zentrale Aussage. 



In mehreren TV- und Online-Spots, inszeniert vom Schweizer Regieduo Fröhlich und produziert von Shining Film, werden alltägliche Situationen humorvoll überzeichnet: Eine Girls-Night wird durch die Sortimentsvielfalt gerettet, Nachbarinnen treffen sich nach getrennten Wegen bei verschiedenen Fachhändlern schliesslich im Coop, Teenager machen Ünique-Gemüse zu viralem Content, und ein Junge kennt jede Orangensaft-Sorte auswendig.



Die Bewegtbildkampagne läuft seit dem 5. Januar schweizweit und wird durch weitere Massnahmen auf verschiedenen Medienkanälen begleitet. (pd/spo)

Credits

Auftraggeber: Coop Genossenschaft; Agentur: TBWA\Zürich; Produktionsfirma: Shining Film AG; Regie & Schnitt: Fröhlich; SoundDesign & Voices: DubDub Studios; Musik & Audiomixes: HitMill; Mediaplanung: TWmedia.


