Die Kampagne greift die Kernbotschaft auf, dass Coop durch sein breites Sortiment, das dichte Filialnetz und seine Kompetenz bei Frischeprodukten und Marken für alle da ist – jedoch für jede Person etwas anderes bedeutet, erklärt TBWA\Zürich in einer Mitteilung. «Dein Coop ist nicht mein Coop – und gerade deshalb für alle genau richtig», lautet die zentrale Aussage.
In mehreren TV- und Online-Spots, inszeniert vom Schweizer Regieduo Fröhlich und produziert von Shining Film, werden alltägliche Situationen humorvoll überzeichnet: Eine Girls-Night wird durch die Sortimentsvielfalt gerettet, Nachbarinnen treffen sich nach getrennten Wegen bei verschiedenen Fachhändlern schliesslich im Coop, Teenager machen Ünique-Gemüse zu viralem Content, und ein Junge kennt jede Orangensaft-Sorte auswendig.
Die Bewegtbildkampagne läuft seit dem 5. Januar schweizweit und wird durch weitere Massnahmen auf verschiedenen Medienkanälen begleitet. (pd/spo)
Credits
Auftraggeber: Coop Genossenschaft; Agentur: TBWA\Zürich; Produktionsfirma: Shining Film AG; Regie & Schnitt: Fröhlich; SoundDesign & Voices: DubDub Studios; Musik & Audiomixes: HitMill; Mediaplanung: TWmedia.