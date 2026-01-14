Publiziert am 14.01.2026

Die Kampagne greift die Kernbotschaft auf, dass Coop durch sein breites Sortiment, das dichte Filialnetz und seine Kompetenz bei Frischeprodukten und Marken für alle da ist – jedoch für jede Person etwas anderes bedeutet, erklärt TBWA\Zürich in einer Mitteilung. «Dein Coop ist nicht mein Coop – und gerade deshalb für alle genau richtig», lautet die zentrale Aussage.







In mehreren TV- und Online-Spots, inszeniert vom Schweizer Regieduo Fröhlich und produziert von Shining Film, werden alltägliche Situationen humorvoll überzeichnet: Eine Girls-Night wird durch die Sortimentsvielfalt gerettet, Nachbarinnen treffen sich nach getrennten Wegen bei verschiedenen Fachhändlern schliesslich im Coop, Teenager machen Ünique-Gemüse zu viralem Content, und ein Junge kennt jede Orangensaft-Sorte auswendig.







Die Bewegtbildkampagne läuft seit dem 5. Januar schweizweit und wird durch weitere Massnahmen auf verschiedenen Medienkanälen begleitet. (pd/spo)