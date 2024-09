Publiziert am 30.08.2024

Die Migros engagiert sich seit 1957 für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz. Das Migros-Kulturprozent ermöglicht der breiten Bevölkerung den Zugang und die Teilhabe an vielfältigen kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten und setzt sich für eine solidarische, verantwortungsbewusste und vielfältige Schweiz ein. Um die soziale Vielfalt zu stärken, wird nun die mehrteilige #vielfaltsinitiative lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst. Den Auftakt bildet die Studienpräsentation «Gemeinsam verschieden? Die grosse Schweizer Vielfaltsstudie».



Gleichzeitig startet die gemeinsam mit Rod Kommunikation entwickelte Mitmach-Initiative 2024/2025 unter dem Motto «Miteinander statt nebeneinander». Diese sucht dabei nach alltäglichen Erfahrungen, die zeigen, wie auf einfache Weise zwischenmenschliche Brücken gebaut werden können. Das kann beispielsweise eine gemeinsame wöchentliche Joggingrunde mit Nachbarinnen oder Nachbarn, ein Apéro mit der neu zugezogenen Team-Kollegin oder ein monatlicher Besuch von Bewohnerinnen und Bewohnern im Altersheim sein.

Auf dem Engagement Hub (engagement.migros.ch/vielfalt) sind alle eingeladen, ihre Tipps und Erfahrungen für ein positives Miteinander zu teilen. Dabei gibt es 100-mal 100 Franken Migros-Gutscheine zu gewinnen. Neu ist die Mitmach-Initiative auch auf Englisch verfügbar, um noch mehr Menschen zu erreichen und zur Teilnahme zu ermutigen.









Im Herbst wird ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben für Vorhaben, die ein gemeinsames

Brückenbauen anstreben und umsetzen. Dabei können Fachorganisationen, Vereine und andere Gruppierungen bis Ende November 2024 ihre Ideen einreichen. Nach einer Jurierung kommt eine Auswahl ins Publikumsvoting. Die 15 Vorhaben mit den meisten Stimmen werden mit bis zu 50'000 Franken unterstützt.



Im Frühsommer kommt die #vielfaltsinitiative zum Abschluss, indem die Menschen in der Schweiz motiviert werden, Neues zu erkunden und zu erleben, um ihren persönlichen Horizont zu erweitern. Die Teilnehmenden können aus fünf Angeboten eine Aktivität auswählen. Mit etwas Glück gewinnen sie einen der 1000 Gutscheine im Wert von je 250 CHF, um ihr Vorhaben zu realisieren. Die verschiedenen Teilprojekte werden der breiten Öffentlichkeit in der ganzen Schweiz ausgespielt. (pd/wid)