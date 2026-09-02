ADCE Awards: Vier Schweizer Kreative in der Jury

Publiziert am 02.09.2026

Mehr als 55 Kreativschaffende aus 25 europäischen Ländern beurteilen dieses Jahr die eingereichten Arbeiten, darunter neu auch aus der Türkei, wie der Art Directors Club of Europe (ADCE) mitteilt. Vier der sieben Jurygruppen zählen ein Schweizer Mitglied. Pablo Schencke, Executive Creative Director bei Thjnk Zürich, urteilt in der Kategorie Film & Audio. Sandy Pfuhl, Creative Director bei Neu Creative Agency, ist in der Kategorie Print & Outdoor tätig. Julia Staub, Creative Director bei Ingo Zurich, wirkt in der Kategorie Interactive & Mobile mit. Rémy Müller, Head of Marketing Communication bei der Migros Supermarkt AG, beurteilt die Kategorie Creativity by Industry Sectors.

Die neu ernannte ADCE-Präsidentin Dörte Spengler-Ahrens, Chairwoman der Jung von Matt Group, übernimmt dieses Jahr das Amt der Overall Jury President und leitet den gesamten Bewertungsprozess.

Neu können nicht nur ausgezeichnete Arbeiten, sondern alle Projekte, die bei einem der teilnehmenden nationalen Awards eingereicht wurden, auf europäischer Ebene antreten. Einreichefrist ist der 25. September. Die Bewertung erfolgt in Online-Sessions und mündet in eine Live-Jurierung am 17. und 18. November in Barcelona. Die Preisverleihung findet am 20. November 2026 im Rahmen der ADCE Creative Week in der katalanischen Hauptstadt statt. (pd/spo)