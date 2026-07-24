Siegfried & ROI: Villemots Werke leben wieder auf

Publiziert am 24.07.2026

Als Basis für die vier exklusiven Flaschendesigns, die von Siegfried & ROI konzipiert wurden, dienen die Arbeiten des französischen Illustrators Bernard Villemot. Seine Motive – von Aproz und Suntory als «farbenfroh» und «lebensfroh» beschrieben – prägten deren Angaben zufolge über Jahrzehnte das Erscheinungsbild der Marke und zählten «bis heute zu den legendärsten Werbeillustrationen Europas», so die Mitteilung. Bereits in den 1950er- und in den 1970er-Jahren seien Villemots Illustrationen in der Werbung für Orangina zum Einsatz gekommen.

Für die nationale Kampagne auf «tausenden OOH-Flächen» wurden die historischen Sujets fotografisch interpretiert. Für sämtliche digitalen Formate wurden sie zusätzlich mithilfe von künstlicher Intelligenz animiert – laut Mitteilung ein erstmaliger Schritt, mit dem «eine Brücke zwischen Tradition und zeitgemässer Markenkommunikation» geschaffen werden soll.

Die Kampagne steht unter dem Claim «Celebrating 90 Years of Shaking» – eine Anspielung auf das Schütteln der Flasche vor dem Konsum, bedingt durch den Fruchtfleischanteil des Getränks. Die Limited Edition ist gemäss Mitteilung bis Ende Jahr am Point of Sale erhältlich. (pd/cbe)