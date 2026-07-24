Siegfried & ROI: Villemots Werke leben wieder auf

Als Basis für die vier exklusiven Flaschendesigns, die von Siegfried & ROI konzipiert wurden, dienen die Arbeiten des französischen Illustrators Bernard Villemot. Seine Motive – von Aproz und Suntory als «farbenfroh» und «lebensfroh» beschrieben – prägten deren Angaben zufolge über Jahrzehnte das Erscheinungsbild der Marke und zählten «bis heute zu den legendärsten Werbeillustrationen Europas», so die Mitteilung. Bereits in den 1950er- und in den 1970er-Jahren seien Villemots Illustrationen in der Werbung für Orangina zum Einsatz gekommen.
Für die nationale Kampagne auf «tausenden OOH-Flächen» wurden die historischen Sujets fotografisch interpretiert. Für sämtliche digitalen Formate wurden sie zusätzlich mithilfe von künstlicher Intelligenz animiert – laut Mitteilung ein erstmaliger Schritt, mit dem «eine Brücke zwischen Tradition und zeitgemässer Markenkommunikation» geschaffen werden soll.
Die Kampagne steht unter dem Claim «Celebrating 90 Years of Shaking» – eine Anspielung auf das Schütteln der Flasche vor dem Konsum, bedingt durch den Fruchtfleischanteil des Getränks. Die Limited Edition ist gemäss Mitteilung bis Ende Jahr am Point of Sale erhältlich. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Aproz Sources Minérales SA: Nicole Lynn Brunner (Brand Managerin), Luisa Caratsch (Junior Brand Managerin), Ilona Wettstein (Head of Marketing), Ivana Stanic (Senior Brand Managerin), Oliver Staerkle (Head of Sales), Yannick De Giorgi (Spezialist Verpackungen); verantwortlich bei Suntory Beverage & Food: Lukas Frauenfelder (Marketing Manager DACH), Thomas Pérez (Country Manager DACH); verantwortlich bei Siegfried & ROI: Milan Pavic (Creative Direction & Fotografie), Moritz Solleder (Beratung & Strategie), Nastasia Pavic (Project Management), Seraina Meier & Sara Loosli (Art Direction); verantwortlich bei APG|SGA AG: Urs Ujo Ramsauer (Mediaplanung).